بالفيديو..عودة أسرة طالب متهم بنشر صور مسيئة للرسول ببنى سويف فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

*خلال زيارته للمجر .. السيسى: “بودابست” تتضامن معنا فى حربنا ضد الإرهاب

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

*عودة أسرة الطالب المتهم بنشر صور مسيئة للرسول لقرية ميانة ببنى سويف

*وزير التعليم يتابع غرفة عمليات الوزارة استعدادا لامتحانات الثانوية غدا

*مصادر: الحكومة ترفع قانون تقسيم الدوائر للرئيس نهاية الأسبوع القادم

*بعثة الأهلى تصل تونس لمواجهة الأفريقى الأحد فى إياب دور الـ16 الإضافى للكونفدرالية

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