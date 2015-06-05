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بالفيديو..عودة أسرة طالب متهم بنشر صور مسيئة للرسول ببنى سويف فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى

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بالفيديو..عودة أسرة طالب متهم بنشر صور مسيئة للرسول ببنى سويف فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى بالفيديو..عودة أسرة طالب متهم بنشر صور مسيئة للرسول ببنى سويف فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:


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*خلال زيارته للمجر .. السيسى: “بودابست” تتضامن معنا فى حربنا ضد الإرهاب

*عودة أسرة الطالب المتهم بنشر صور مسيئة للرسول لقرية ميانة ببنى سويف

*وزير التعليم يتابع غرفة عمليات الوزارة استعدادا لامتحانات الثانوية غدا

*مصادر: ترفع قانون تقسيم الدوائر للرئيس نهاية الأسبوع القادم

*بعثة الأهلى تصل تونس لمواجهة الأفريقى الأحد فى إياب دور الـ16 الإضافى للكونفدرالية

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*..استياء من تواجد فندق للكلاب والقطط بمديرية طب بيطرى كفر الشيخ

*بالفيديو.. عودة الوفد الشعبى المصرى من برلين بعد دعمه زيارة الرئيس السيسى

*بالفيديو.. محبى الشيخ إمام يحيون ذكرى رحليه بأغانيه المميزة

*بالفيديو..إزاى تدخل امتحانات الثانوية العامة بدون قلق أو خوف “الجزء الثانى”

*بالفيديو .. محافظ الغربية يشارك فى الماراثون الرياضى بنادى بلدية المحلة

*بالفيديو .. خدمة 5 نجوم فى سجن 15 مايو الجديد

*بالفيديو.. مسئول الترويج السياحى بوزارة الشباب: تنشيط السياحة الداخلية أهم ملفات الوزارة

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