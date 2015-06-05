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سفارة مصر في النمسا تتابع حالة المواطنين المصريين الذين أصيبوا في حادث سيارة‎

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سفارة مصر في النمسا تتابع حالة المواطنين المصريين الذين أصيبوا في حادث سيارة‎ سفارة مصر في النمسا تتابع حالة المواطنين المصريين الذين أصيبوا في حادث سيارة‎

سفارة في النمسا

تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في النمسا حالة المواطنين المصريين المقيمين بالنمسا والذين أصيبوا في حادث سيارة بالأراضي الألمانية خلال توجههم إلى برلين للقاء السيد رئيس الجمهورية.

هذا وقد وقع الحادث بعد ظهر يوم 2 الجاري لدى توجه خمسة مواطنين مصريين بسيارتهم الخاصة إلى برلين، حيث تعرضت السيارة لحادث أدى إلى وفاة كل من الأستاذ خليل رزق الله والأستاذ صبحي يعقوب، بينما أصيب كل من الأستاذ رشاد يعقوب والسيدة زوجته والأستاذ نبيل يني، وتم نقل المصابين بواسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفيات مدينة درسدن الألمانية نظراً لوقوع الحادث بالأراضي الألمانية، حيث توفى لاحقاً بالمستشفى الأستاذ رشاد يعقوب.

هذا، وقد تم إيفاد قنصل السفارة المصرية في النمسا إلى مدينة درسدن الألمانية لمتابعة حالة المصابين والإجراءات الخاصة بالمتوفين، وقامت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا بنعي أبناء الجالية المصرية في النمسا الذين توفوا في الحادث الأليم، كما قام السفير خالد شمعة سفير مصر في فيينا بالاتصال مباشرة بأسرة الأستاذ نبيل يني للاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

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