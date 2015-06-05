بالصور … تحذير شديد للسيدات من حساسية «نقش الحناء»

أسباب حساسية نقش الحناء

> أنتشرت الحناء بكافة فنونها في الفترة الأخيرة إنتشاراً واسعاً جداً، وأصبحت ضمن الأشياء التقليدية التي يتم فعلها قبل الأعياد وفي المناسبات وأيضاً في الأفراح تقوم العروسة برسم الحناء على أيديها، ولكن أصبحت الحناء هذه الأيام تؤدي إلى الإصابة بحساسية شديدة بسبب هذا النقش الذي يوجد عليها، وهذا يرجع إلى إضافة مواد كيميائية إليها، فإنتشرت في الأسواق في الفترة الأخيرة حناء تعرف بإسم الحناء السوداء، وهي عبارة عن صبغة صناعية للشعر تعتطي اللون الأسود ويقوموا بوضع المواد الكيميائية المؤكسدة للحناء الطبيعية تسمى مادة البارافينيلينين ديامين، وهي المادة المسئلة عن صبغ الشعر باللون الأسود .

أعراض ما بعد نقش الحناء لتأكيد اصابتك بالحساسية

> الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالحساسية بعد نقش الحناء على الأيدي أو على أي جزء من أجزاء الجسم، ينتج عن وجود حساسية أو إلتهاب ناتج عن النقش بالحنة هو تورم شديد في اليد على الرسمة المنقوشة على اليد بالحناء، مما يدل على عدم قدرة الجلد على تحمل شدة المواد الكيميائية التي تحتوي على الحنة .

هل تستدعي حساسية نقش الحناء إلى الذهاب إلى الطبيب

> يمكنك علاج حساسية نقش الحنة من خلال منزلك دون اللجوء للطبيب، عن طريق البعد عن مهيجات الجلد مثل الصابون والشامبو والماء وغيرهم من مهيجات الجلد، البعد عن العرق تماماً فيعتبر العرق ايضاً من مهيجات الجلد، عدم التعرض للماء الساخن أو إرتفاع في درجات الحرارة، إرتداء قفازات أثناء القيام بالادوار المنزلية، أستخدام الكريمات الملطفة والمرطبة للجلد بشكل مستمر، بالإضافة إلى البعد التام عن إستخدام العطور .

علاج حساسية نقش الحناء

> 1- قومي بغلي أوراق الحنة وشربه بمعدل مرتين في اليوم، في حالة الأوراق الخضراء أو الأوراق الناشفة يقوم بغلي المياه ووضعه على الأوراق ويتم تناوله مرتين في اليوم .

> 2-قومي بعجن كمية مناسبة من الحناء وضعي عليها كمية تناسبها من الماء بالإضافة إلى الخل وينصح من الأفضل وضع خل التفاح وهذا لتقليل التأكل في الجلد وحالات الهرش المستمرة .

> 3- في حالة وجود نوع من الهرش من الخطأ اللجوء إلى الأظافر في القيام بهذه العملية، ولكن عليهم اللجوء إلى أقمشة خشنة وتقوم بالهرش عن طريقها ووضع خليط من الحناء والماء وخل التفاح المعجونان مع بعضهم .

4- في حالة الشعور بحرارة شديدة في الأيدي أو في القدمين فعليك أن تقوم بتخضيبها للشعور بالبرودة الفورية، وإزالة ألام القدمين أيضاً .

أضرار نقش الحناء بشكل عام

> يؤدي إلتماس المادة التي يقوموا بالرسم بها على الأيدي وغيرها وهي المعروفة بالحناء، مجرد تلامس هذه المادة للبشرة يؤدي إلى حدوث تفاعلات تحسسية لدى البعض من السيدات، مع بعض السيدات تكون قوية وبعضها الأخر تكون أقل في الحدة، وتتنوع الإصابة بالإلتهابات الجلدية ما بين الإلتهابات الجلدية والإكزيما، والحروق الجلدية وهذا ما يؤدي إليه تلامس المواد الكيميائية الموجودة في الحنة إلى البشرة .

أفضل انواع الحناء بدون اضرار

> تعتبر أفضل أنواع الحناء هي الحناء البلدية : هي أفضل أنواع الحناء وساقها أسود وغير شائك وأوراقها متوسطة الحجم تقريباً، وهي غنية بالمواد الملونة .

> الحناء الشائكة: اوراقها تعتبر أصغر حجماً من أوراق باقي الأنواع وهي تعتبر أكثر عطراً منهم جميعاً .

> الحناء الشامية: تشبة الحناء البلدية ولكنها تعد أوراقها أكبر حجماً وأزهارها أقل رائحة .

> الحناء البغدادية: تمتاز هذه الحناء بأوراقها الداكنة وازهارها عطرية .