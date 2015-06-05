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اطلاق مجموعة استثنائية من نيولوك لشهر رمضان

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اطلاق مجموعة استثنائية من نيولوك لشهر رمضان اطلاق مجموعة استثنائية من نيولوك لشهر رمضان

الخميس 04-06-2015 13:41

مع قدوم شهر رمضان المبارك تقدم ماركة نيولوك مجموعة مميزة للاحتفال بهذا الشهرالكريم حيث تزينت الخامات بطبعات الحيوانات و الرسومات المتموجة. و لقد صممت المجموعة خصيصا لتمكن سيدة ريس من الاستمتاع بارتداء أجمل الصيحات لهذا الموسم.

يسلط الضوء على سترات الدانتيل المطرزة بالذهب والمزينة بالاكسسوارت حيث تعكس هذه الاخيرة اللوك المثالي لفصل الصيف. كما يغلب على هذه المجموعة فساتين الماكسي والسراويل الواسعة الفضفاضة ذات طبعات جلد الفهد و القماش الناعم المطرز بالذهب. ومن القطع الرئيسية في المجموعة جاكيتات الوترفول والسترات الدانتيل المطرزة.

تتنوع الموديلات بين توبات وفساتين مطرزة في شكل ضفائر ذهبية وفضية مثالية للاحتفال.

تتنوع الاكسسوارات بين حقائب يد مرصعة بالجواهر، حقائب مربعة شفافة وأحذية مزينة بالاقواس ومغطاة باللون الذهبي وبالتالي تضفي هذه المجموعة من الاكسسوارات طلة متكاملة وناعمة للسيدة في هذا الموسم.

ستتوفر مجموعة رمضان ابتداء من منتصف يونيو في جميع متاجر نيولوك في الشرق الاوسط بما فيها الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية ، البحرين، الكويت وقطر.

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سيدتي

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