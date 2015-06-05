من هي النجمة التي تستحق جائزة الـ"موريكس دور" للأناقة؟

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" Murex d’Or في مدينة بيروت لتكريم النجوم والنجمات في المجالات الفنية المختلفة. ويُعتبر هذا الحفل من مستوى حفل الأوسكار أو الغولدن الغلوبز العالميين، من جهة ضخامته وعدد المدعوين إليه. ولهذا، تعمل النجمات على اختيار أجمل وأكثر الإطلالات تميّزاً. وفي هذا العام، كان عنوان الحفل العريض هو الفخامة.

وعلى ما يبدو فقد تأثرت نجماتنا بالنجمات العالميات وباختياراتهن الفخمة على السجادة الحمراء، فاعتمدن نفس الأسلوب في انتقاء فساتينهن. وقد رأينا ـ على سبيل المثال ـ الممثلة الجميلة نادين نجيم تختار فستاناً رائعاً يشبه فساتين الأميرات باللون الزهري من Zuhair Murad، وزيّنه حزام ذهبي على الخصر. أما ليلى بن خليفة، نجمة Dancing with the Stars، فقد بدت غاية في الأناقة بفستان أبيض حمل توقيع المصمّم Wadih de Jreij. مقدّمة البرامج بولا يعقوبيان اختارت فستاناً من Jean Fares، وقد جمع تصميمه بين العصري والكلاسيكي. أمّا أصالة نصري فقد بدت غاية في الرقي في فستان أسود وأبيض من Nicolas Jebran. يارا اختارت إطلالة ناعمة كعادتها، وبدت متوهّجة بالأحمر على فستان من Lanvin. أما شذى حسون فقد فضّلت إطلالة شرقيّة، واختارت فستاناً بتصميم مستوحى من القفطان، وقّعته سلمى بن عمر. الممثلة ماغي بو غصن أيضاً اختارت من Nicolas Jebran فستاناً باللون الزهري الهادئ وبقماش من الشيفون المطرّز، بينما ديانا حداد وقعت باختيارها على اللون الأبيض وفستان مكشوف الأكتاف. أما بالنسبة لأمل بوشوشة التي كنّا ننتظر منها إطلالة أكثر تميّزاً، قد اختارت فستاناً عادياً، وتصميمه شديدة الإلفة من Tony Ward.

سنتركك الآن مع أبرز إطلالات حفل الموريكس دور، فشاهديها، وساعدينا على اختيار النجمة التي تستحق جائزة الأناقة.

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