مجموعة "ستيوارت وايتزمان" لموسم ربيع 2015

يمثل موسم ربيع 2015 عودةً إلى الجذور بالنسبة لعلامة "ستيوارت وايتزمان" Stuart Weitzman، وما يمثله ذلك من استخدام تصاميم فريدة وتفاصيل رائعة، إلى جانب المواد الفاخرة. وتتميز التشكيلة باستخدام جلد الغزال الفاخر جنباً إلى جنب مع جلد العجل الناعم، مع لمسات من مواد غريبة ومثيرة مثل جلد المهر والرافيا والكتان، وملامح من اللوسيت ولمسات معدنية رائعة. وتتنوع قطع التشكيلة بين أحذية الكعب العالي والصنادل والأحذية ذات الطابع الرياضي، التي تتمتع جميعاً بالتصاميم المميزة، مع لمسات خاصة لكل نموذج تجعل منه قطعة فنية فريدة.

وتسيطر الصنادل على المشهد في هذا الموسوم، ومعها التصاميم القوية المستوحاة من عالم المصارعين الرومانيين، والتي تستمر في شعبيتها من الموسم الماضي. وتحمل التصاميم الجديدة طابعاً مثيراً وجديداً، تعززه الأربطة الجلدية التي تنسدل بنعومة على المنحنيات في لمسة أنثوية فريدة. ويبرز نموذج LEGWRAP بين قطع المجموعة، وهو صندل يتميز بالنعل المفرد والأربطة التي تمتد حتى الكاحل، التي تمنحه طابعاً فريداً في أنوثته. أما حذاء LASSO فيتميز بالطبعات الحيوانية، ويحافظ أيضاً على السمة العامة للتشكيلة من خلال الأربطة المتقاطعة التي تغطي أسفل الساق. وأعادت التشكيلة الجديدة ابتكار نماذج الأحذية القوية المستوحاة من عالم المصارعين الرومانيين، حيث يأتي حذاء SPARTA مع الأربطة التي تصل حتى ما دون الركبة بقليل ليمثل جوهر المجموعة، وهو مصنوع من جلد العجل الفاخر مع أربطة ملتفة من الجلد. وفي المقابل، يتميز نموذج BACKVIEW بالبساطة الشديدة، كما يزينه رباط مفرد عريض من جلد العجل يمتد على طول بطة الساق، ليعزز سمة البساطة في هذا الحذاء.