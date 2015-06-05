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نجاة صفاء سلطان وماجد العبيد بعد هجوم أسد عليهما

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نجاة صفاء سلطان وماجد العبيد بعد هجوم أسد عليهما نجاة صفاء سلطان وماجد العبيد بعد هجوم أسد عليهما

الجمعة 05-06-2015 14:11

هاجم أسد ضخم الفنانين صفاء سلطان وماجد العبيد أثناء تصويرهما مسلسل "أوراق التوت"، في ساحة الأسود التي انشأها المخرج هاني اسماعيل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بحضور مدرب للأسود، حيث شارك في المشهد ما يقارب الألف كومبارس ومعظم أبطال المسلسل.
وكانت صفاء وماجد كان يؤديان مشهداً يقومان فيه بضرب أسد، إلا أن الأسد هجم عليهما وسط حالة من الذهول والرعب، وتدخّل المدرب سريعاً وسيطر على الأسد ومعه الأمن الذي يقوم بحراسة الممثلين.
الحادث أدى إلى توقف التصوير 3 ساعات لتهدئة الثنائي صفاء وماجد ثم استأنف لاحقاً.
يشارك في بطولة المسلسل سميحة أيوب وكمال أبو رية وهايدي كرم واخراج هاني اسماعيل.

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سيدتي