"العكيد أبو شهاب" يعود من جديد

بعد ثلاث سنوات من الغياب الكامل عن المسلسلات السورية والعربيّة، يعود الفنان السّوري سامر المصري الذي اشتهر بدور "أبوشهاب" في مسلسل "باب الحارة"، إلى السّاحة الدراميّة من جديد من خلال المسلسل الديني التاريخي "أحمد بن حنبل".

وكان من المقرّر تصوير هذا العمل الضّخم في المغرب العربي، ولكن صعوبة الدّخول إلى هناك بسبب التّأشيرات، وأخيراً استقرّت الشّركة المنتجة على الهند كوجهة أخيرة لفريق المسلسل، الذي يخرجه المخرج السوري عبد الباري أبو الخير، ومن تأليف محمد اليساري.

ويشارك في بطولة "أحمد بن حنبل"، كل من مهيار خضور، سامر المصري، روعة ياسين، قاسم ملحو، زيناتي قدسية ، سحر فوزي ، جيانا عيد، قمر خلف، نجاح سفكوني ..

وكان المصري قد غاب تماماً عن السّاحة الدراميّة منذ عام 2012 حيث كان آخر عمل قدّمه هو مسلسل "أبوجانتي2"، كذلك لم تنجح كل الوساطات بإقناعه بالعودة إلى الأجزاء الجديدة من مسلسل "باب الحارة".

من جهة أخرى، نشر المصري مؤخّراً عبر صفحته الخاصّة على "فيسبوك"، البرومو التّرويجي لفيلمه العالمي الجديد" Elixir Of Life"، الذي يعتبر بطلاً له بمشاركة نجوم من العالم، ومخرج عالمي.

كذلك شارك الفنان السوري العام الماضي في فيلم "من ألف إلى باء" إلى جانب مجموعة من الفنانين وهم الكوميدي المصري شادي ألفونس، والكوميدي السعودي فهد البتيري، واللبناني فادي الرفاعي، ويشاركهم من مصر يسرا اللوزي وخالد أبو النجا ومها أبو عوف، والسوري سامر المصري، والأميركية مادلين زيما، والفلسطينية ليم لوباني بطلة فيلم المخرج هاني أبو أسعد الفلسطيني «عُمر»، والسعودية عهد والكوري الجنوبي ون هو تشونغ.