"موركس دور" سخر من الصبوحة وأغضب الفنانين ولهذه الأسباب تذمّر الصحافيون

في دورته الخامسة عشرة، سقط حفل الموركس دور سقوطاً ذريعاً. لم يأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي طالته في السنوات الماضية لناحية التطويل، فاستمرّ الحفل من الساعة الثامنة والنصف حتى الثالثة فجراً، ما أدّى إلى انسحاب المنتجين مفيد الرفاعي وصادق الصباح اللذين كانا سيستلمان جائزتين تكريميّتين، فضلاً عن انسحاب الممثل باسل خياط بسبب تأخير تكريمه. كما وجّه المهرجان إهانة إلى الفنان مروان خوري، حيث كان من المقرّر أن يكرّم عن فئة الفنان الشامل. لكن الأخوين حلو عرّابا الحفل اختصرا مروان بأغنية "لو" وعرّفا عنه بطريقة مهينة.

ماذا يقول الفنانون لـ"سيدتي نت" عن تكريمهم في الموركس دور؟

أما المهزلة الكبرى، فكانت في تكريم الصبوحة التي رحلت عن دنيانا قبل أشهر قليلة، حيث استضاف المهرجان المونولوجيست باسم فغالي، الذي قلّد الصبوحة بشكل مهين، واستخفّ بحرمة الموت، ما دفع بعائلة الفنانة الكبيرة إلى الاتصال بمحاميها لتحريك دعوى قضائية ضدّ فغالي.

ماذا يفعل طليق هيفا في الموركس؟

سؤال طرحه كثيرون، فقد بدا تكريم أحمد أبو هشيمة كأفضل رجل أعمال غريباً. كثيرون ردّوه إلى خلاف المهرجان مع الفنانة هيفا وهبي التي اعتذرت العام الماضي عن استلام الجائزة لارتباطات فنية، فتمّ استبدالها بفنانة أخرى.

على السجادة الحمراء، كان الأمر استعراضياً، فنانون وصلوا قبل موعد الحفل بلحظات، لم يرغبوا في إعطاء تصريحات للصحافيين.

من هم المكرّمون في المهرجان؟

1. موريكس تكريمي للممثله الايطاليه العالميه أورنيلا موتي.

2. موريكس أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "جبل الحلال": الممثل المصري محمود عبدالعزيز.

3. موريكس تكريمي لمصممه الازياء اللبنانيه بابو لحود سعادة.

4. موريكس دور تقديري لمغنيه الاوبرا اللبنانيه ريما طويل.

5. جائزه الموهبه الصاعده للشاب اللبناني جورج سمير طمب.

6. جائزه موريكس لافضل رجل اعمال عربي: رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمه.

7. جائزه موريكس لنجم الاغنيه اللبنانيه ولافضل البوم: النجم اللبناني وائل كفوري.

8. جائزه موريكس تقديريه لمطرب وفنان ومسرحي: الفنان اللبناني جوزيف عازار.

9. جائزه افضل نجم سينمائي للعام: الممثل المصري احمد السقا عن دوره في فيلم الجزيره 2 ولم يحضر احمد السقا في الحفل لظروف خاصه.

10. جائزه "موريكس دور" لأفضل مسلسل: مسلسل "عشق النساء".

11. جائزه "موريكس دور" للتميز في التمثيل: الممثل اللبناني فادي ابراهيم.

12. جائزه"موريكس دور" للتميز في التمثيل: الممثله ماغي بو غصن عن دورها في مسلسل "كفي".

13. جائزه نجمه الغناء اللبنانيه للاغنيه العربيه الشامله: الفنانة اللبنانيه ديانا حداد.

14. جائزه لافضل ممثل تركي: الممثل التركي انغين اوزدور.

15. جائزه "موريكس دور" لافضل ممثله لبنانيه: الممثله اللبنانيه نادين نسيب نجيم.

16. جائزه "موريكس دور" لافضل ممثل: الممثل اللبناني طوني عيسي.

17. جائزه لاجمل صوت واجمل اداء: الفنان اللبناني رامي عياش.

18. افضل سيناريو: للكاتبه اللبنانيه مني طايع عن مسلسل "عشق النساء".

19. افضل مخرج لبناني: المخرج اللبناني فيليب اسمر عن مسلسل "عشق النساء" ومسلسل "اتهام".

20. نجمه الغناء العربي: الفنانة السوريه اصاله نصري.

21. افضل فنان شاب معاصر: الفنان اللبناني جاد شويري.

22. جائزه افضل اغنيه لبنانيه: للفنان اللبناني مروان خوري علي اغنيه "لو".

23. نجمه الغناء اللبنانيه: الفنانة اللبنانيه يارا.

24. أفضل عمل مسرحي غنائي: مسرحيه "الطائفة 19" للاخوين فريد وماهر صباغ.

25. جائزه تميز في عالم الموضه والازياء: سفيره الموضه انجي شلهوب.

26. جائزه تقدير لنجمه عالميه: الفنانة الاستراليه العالميه تينا ارينا.

27. جائزه افضل فيلم لبناني: فيلم "وينن" وتسلم الجائزه المنتجين سام لحود ونيكولا خباز.

28. افضل ممثله سينمائيه: ديامون ابو عبود عن دورها في فليم "وينن" وفيلم "طالع نازل".

29. جائزه ممثل متميز وجائزه عن مُجمل مسيرته الفنيه: الممثل اللبناني كميل سلامه عن بطولته في فيلم "طالع نازل".

30. أفضل مطربه عربيه خليجيه: الفنانة العراقيه شذي حسون.

31. جائزه نجم الاغنيه الشبابيه: الفنان المغربي سعد المجرد.

مشاهدات:

انسحاب باسل خياط من الحفل بسبب تأخّر استلام جائزته.

تذمر بعض الصحافيين من المكان الذي خصّصته لهم اللجنة، بسبب بعده عن المسرح وعدم وجود الإنارة الكافية، وهي نقطة تُحسب على اللجنة التي لا تُقيم أيّ احترام للصحافة.

سرى ملل بين صفوف الحاضرين في الحفل بسبب امتداده حتى ساعات الفجر.

كان ثمّة إجماع من قبل الصحافيين على أن حفلة الموركس دور هي الأسوأ في تاريخ الموركس دور.

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