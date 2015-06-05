هل تلقى ماريا كاري نفس مصير ويتني هيوستن؟

يبدو أنّ النجمة العالمية Mariah Carey تمرّ بحالة نفسيّة واجتماعية صعبة للغاية.

فقد اتهم Morgan شقيق النجمة البالغة من العمر 45 عاماً شقيقته بأنّها غير قادرة على العناية بابنيها Moroccan وMonroe والاهتمام بهما بسبب إدمانها الخمر والكحوليات.

وقال Morgan في حوار مع مجلة ناشونال إنكويستر إنّ شقيقته أصبحت مدمنة منذ عام 2001 بعد أزمة صحيّة ألمّت بها، مؤكداً أنها لم تتوقّف عن استهلاك المشروبات الروحية خلال الحمل والإرضاع.

وحذّر الشقيق، الذي لم يلتقِ شقيقته منذ عامين، من أن تلقى Mariah مصيراً ونهاية مفجعة على غرار النجمة Whitney Houston، التي توفيت قبل أعوام إثر جرعة مخدرات زائدة.

يُذكر أنّ Morgan أكد أنّ شقيقته تتناول الكثير من أدوية الأعصاب يومياً مثل Zyprexa و Ativan إضافة إلى Depakote.

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