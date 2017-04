أغنية بول ووكر تتصدر قائمة بيلبورد من جديد

حافظت أغنية "See You Again" التي كانت تحية لروح النجم الراحل Paul Walker من فريق عمل "Fast And Furious 7"، بعد مرور حوالى الشهرين على إطلاقها، ugn تصدّرها قائمة بيلبورد الـ"100 hot" من جديد.

وكانت قد أخذت مكانها لأسبوع واحد فقط أغنية Bad Blood للنجمة العالمية Taylor Swift، لتحلّ اليوم في المرتبة الثانية.

أما أغنية Trap Queen لـ Fetty Wap فقد جاءت في المرتبة الثالثة، وShut Up and Dance لـWalk the Moon في المرتبة الرابعة.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب أغنية Uptown Funk لـMark Ronson مع Bruno Mars.

يذكر أن النجم الشهير Wiz Khalifa غنى أغنية "See You Again" برفقة النجم البريطاني Charlie Puth.

