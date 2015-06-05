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كيم كردشيان تنفي حملها بتوأمين وكاتلين تسمح بمناداتها "أبي"

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الجمعة 05-06-2015 18:51

نفت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian الإشاعة التي انتشرت، والتي تقول إنها حامل بتوأمين.
ووصفت النجمة التقارير التي ورد فيها الخبر بأنها "شائعات سخيفة"، مؤكّدة في حفل إطلاق مشروب طاقة في "ناشفيل" أنها لا يمكنها الانتظار حتى يكتمل موقعها الرسميّ ليُصبح بإمكانها أن تصرّح بما تريد.
وفي سياق منفصل، تزامن إعلان النجمة عن خبر حملها مع انتشار الصور الأولى لزوج والدتها السابق Bruce Jenner، الذي اعتادت أن تناديه "أبي"، بعد أن تحوّل إلى امرأة تدعى Caitlyn.
وبرغم أن Bruce راض بشكل تام عن مظهره الجديد المفعم بالأنوثة والحيوية والجمال ويستعين بمعالج نفسيّ كي يتمكن من السيطرة على المشاعر الذكورية الموجودة بداخله، ولو بنسبة ضئيلة، كي يتخلّص من كلّ ما له علاقة بطبيعته الأساسية، إلا أنه ما يزال يسمح لأولاده بمناداته "أبي".
وأكّدت مجلة "People" أنّ Bruce يعمل جاهداً كي يُساعد أولاده Kendall و Kylie وأولاده من زوجته Kim و Khloe وKourtney و Robert، بالإضافة إلى أولاده من زواج سابق، وهم: Cassandra و Burt و Brandon وBrody، على تقبّل فكرة تحوّله جنسياً إلى Caitlyn لأنه على يقين بأنه ليس أمراً سهلاً.
يُذكر أنّ الإطلالة الأولى لـ Bruce Jenner كامرأة تدعى Caitlyn كانت على غلاف مجلة Vanity Fair لعدد شهر يونيو.

 

 

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