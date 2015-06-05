ماذا يقول الفنانون لـ"سيدتي نت" عن تكريمهم في الموركس دور؟

في حفل الموركس دور التقينا بعض الفنانين المكرمين، الذين أبدوا سعادتهم بالجوائز، وكانت لهم تصريحات خاصّة بـ"سيدتي نت".

أصالة: لست بالذي يحمل جائزته ويمشي

أصالة كانت أوّل الواصلين لكنها لم تمرّ على السجّادة الحمراء، وانتظرت إلى حين بدء الاحتفال. واستطاعت أصالة أن تسرق الأضواء بحضورها، كونها لم تشارك في مناسبة كهذه منذ فترة طويلة، خصوصاً في لبنان. وعندما استلمت جائزتها، أكدت أنها برغم عدم اتفاق الجميع على آرائها، وتقصد السياسيّة منها، فإنّها تمكّنت من جمع الجميع حول صوتها. وعبّرت لـ"سيدتي" عن "سعادتها بنيل هذه الجائزة".

وأثناء غناء الفنان الشاب المغربي سعد المجرد أغنيته "أنت معلم"، وقفت وصفقت له، وقالت لـ"سيدتي": "أحبه كثيراً وتحمست لغنائه، وبصراحة أكثر الموجودين معي الليلة في السهرة أحبهم جداً".

وتابعت: "تعرّفت إلى أناس كثيرين كنت أحبّ أن ألتقي بهم من قبل مثل المخرجين جاد شويري وجو بوعيد".

وعن بقائها لغاية انتهاء الحفل قالت: "أنا أخجل في هذه المناسبات، وأحبّ أن أبقى لتشجيع الجميع كما شجّعوني، ولا يمكنني أن آخذ جائزتي وأمشي برغم أنني متعبة". وقالت ممازحة: "تركوني بحالي".

وعند مغادرتها، التقت أصالة الفنانة فلّة. وبرغم أنّ البعض كان قد همس بوجود خلافات بينهما، إلا أنهما "تبادلتا القبل والأحاديث، وعبّرت كلّ واحدة عن محبّتها تجاه الأخرى، وتمنّتا أن تجمعهما أغنية "ديو"".

انزعاج بين وائل ورامي

على الطاولة نفسها، جلس كلّ من أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، والفنان رامي عياش وزوجته داليدا، والفنان وائل كفوري ويارا وشذى حسون. رامي الذي استلم جائزة "موريكس التميّز في الصوت والأداء" ودرعاً تكريمية لمؤسسة "عياش الطفولة"، قال لـ"سيدتي" إنه سعيد بهذه الجَمعة التي تجمع كوكبة من النجوم، وهناك تواصل مع الجميع، رغم أننا لا نجتمع كثيراً. ولكن عندما نجتمع من قلبنا نفرح" .

وسرى همس بأنّ ثمّة توتّراً بين رامي ووائل اللذين جلسا على نفس الطاولة. ووائل المقلّ من تصريحاته، لم يلمحه أحد يمرّ على السجّادة الحمراء. وقد استلم جائزته كأفضل نجم غنائيّ لبنانيّ وأفضل ألبوم للعام 2015 وغادر.

ديانا حداد ترفض التعليق

ديانا حداد قالت في دردشة سريعة مع "سيدتي": "أيّ تكريم له وقع مؤثر في حياتي ويُعطيني الدافع لأستمر وللتميّز بالأفكار وفي كلّ ما أقدّمه. هذا التكريم سيُضاف إلى التكريمات السابقة التي نلتها، وجائزة "الموريكس دور" أعتز بها كثيراً كونها من بلدي لبنان".

نادين نسيب نجيم: لا أحبّ أن أتكلم عن نفسي

الممثلة نادين نسيب نجيم التي نالت موريكس أفضل ممثلة لبنانية عن مسلسل "لو" كما عن "عشق النساء" شكرت كل من صوت لها. وقالت لـ"سيدتي": "أجمل شعور هو أن تمسك محبة الناس بين يديك، فمحبتهم تساوي جوهرة عندي، وأكثر ما يفرحني هو عندما يقولون لي "مبروك" ونحن معك ندعمك وننتظر أيّ جديد لك".

وعمّا قالة الممثل عبد المنعم عمايري عنها في مقابلته مع "سيدتي نت" بأنها فنانة خطيرة وتتطوّر باستمرار، شكرته من جديد، وقالت: "لا أستغرب كلامه الجميل عني، فهو عندما كنا نلتقي في سوريا كان يقدّم لي المعنويات ويقول لي كلاماً جميلاً، وفرحت عندما مثلت معه في مسلسل "لو"".

ورداً على سؤال، هل تشعرين أنك أصبحت رقماً صعباً ويحسب لها حساباً: "(تضحك) لا أعلم، ولا أحبّ أن أتكلم عن نفسي".

ليلى بن خليفة: مسلسلي مع رامي عياش سيكون رائعاً

الممثلة التونسية ليلى بن خليفة التي حضرت لتسلم جائزة أفضل ممثلة عربية شابة لأمل بشوشة قالت إنها "المرة الأولى التي تحضر فيها احتفال الموريكس دور" وإنها سعيدة جداً بهذا الحفل، لا سيما وأنها برفقة الكاتبة منى طايع التي حضرت لها مسلسلها مع الفنان رامي عياش الذي قالت عنه ليلى بأنه سيكون لائقاً ككلّ المسللسلات التي كتبت نصّها منى.

"موركس دور" سخر من الصبوحة وأغضب الفنانين ولهذه الأسباب تذمّر الصحافيون

ماغي بو غصن: نسير بسرعة جنونية

الممثلة ماغي بو غصن قالت لـ"سيدتي" إنّ "التكريم يعني لي كثيراً. وهو بمثابة "يعطيك العافية للفنان" وتكريم لمجهوده وتعبه. وأنا ممثلة، وأعلم كم نتعب في مجالنا، وأقول مبروك للكلّ وللسينما والدراما اللبنانية، لأننا نسير بسرعة جنونية بالتطوّر".

أمل بشوشة: مفاجأة اللحظة الأخيرة

أمل بشوشة لم تكشف في البداية أنها مكرّمة لـ"سيدتي"، لكنها ألمحت إلى أنّ في السهرة مفاجأة ما، فحصدت أمل جائزة أفضل ممثلة عربية شابة عن دورها في مسلسل "الإخوة". وتابعت: "ما زلنا نصوّر مسلسل "العراب"_نادي الشرق" الذي سيُعرض في رمضان مع باسم ياخور وجمال سليمان مع حفظ الألقاب طبعاً.

وعن تشابه اسم المسلسل مع مسلسل "العراب" الذي يقوم ببطولته الفنان عاصي الحلاني وتأثيره على مسلسلها، قالت: "لا، بالنتيجة هي دراما. والله يوفق الجميع. نحن نتعب، وهم أيضاً، وبالنتيجة الله يوفقهم".

ورداً على سؤال، هل سرق التمثيل أمل من الغناء، قالت: "ليس بهذا المعنى، ولكن نكذب في حال قلنا إنّ التمثيل لم يعطنا ولم يُقدّمني للجمهور. فالبتالي مطلوبة في التمثيل وأنا سعيدة بهذا الأمر".

سعد المجرد: لست وحدي من ساهم بتقدم الأغنية المغربية

الفنان المغربي سعد المجرد، الذي سرق الأضواء في الحفل، قال لـ"سيدتي" : "التكريم يعني لي الكثير، لاسيّما أنها المرة الأولى التي أكرّم فيها من لبنان وعن أغنية "أنت معلم"".

وعن قيامه بنشر الأغنية المغربية في العالم العربي قال: "لم أكن أنا وحدي، كان هناك فريق عمل كبير. وهناك مطربون كثيرون آتون على نفس الطريق، وسيُساهمون بفتح أبواب جديدة، وفتحوا الباب لهذه الأغنية. فالفنانون المغاربة لديهم مواهب مخبأة لم تكشف كلها. وإن شاء الله ترون كلّ الأمور في السنوات المقبلة".

باسم ياخور: كنت أتمنى أن لا يحمل المسلسلان نفس الاسم

الممثل باسم ياخور قال: "أول مرة أشارك في الحفل. وتكريم أيّ أحد من زملائنا هو تكريم لنا جميعاً، وتكريم للدراما. ونحن بوقت يجب أن نردّ للدراما اعتبارها. وكلّ حالة فنّ أو حالة ثقافية عم تختنق وتحارب. فاليوم، أي فعالية فنية نرفع لها القبعة ونعمل دعم لزملائنا".

وعن تحضيراته الجديدة، كشف عن أنه "بصدد الانتهاء من مسلسل "العراب نادي الشرق". وهو من إخراج حاتم علي، ومن تأليف راجي وهبي ومجموعة من النجوم الكبار مثل" جمال سليمان وباسل الخياط ومنى واصف. ومن لبنان، الفنان زياد برجي ودارين حمزة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة.

وعن تشابه اسم مسلسله مع "العراب" للفنان عاصي الحلاني، قال: "أكيد هذا الأمر يؤثر. وكنت أتمنى أن لا تدخل الشركات بنفس الاسم لموضوع واحد. لكن هذا ما حصل، ويترك الحكم للناس ولكلّ شخص يرى العمل. ونترك الساحة مفتوحة. ونحن بالنهاية نقدّم مادة فنية، ولسنا في ساحة معركة".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"