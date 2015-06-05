كلودا عقل: باسم فغالي يحتقر نفسه وإدارة الموركس دور خدعتنا

كان من المقرر أن يقوم مهرجان الموركس دور بتكريم الصبوحة بعد أشهر من رحيلها، إلا أن التكريم كان بمثابة مهزلة حقيقية على الهواء، قدّم باسم فغالي الذي اشتهر بتقليد الفنانين "اسكيتش" لم يحترم فيه حرمة الموت، سخر من الصبوحة بطريقة أصابت محبيها بصدمة حقيقية، هل هكذا يكرّم المبدعون؟

على مواقع التواصل الاجتماعي، شنّ مشاهدو الحفل حملة هجوم واسعة على المهزلة التي حصلت على المسرح، مطالبين إدارة المهرجان بالاعتذار، ولم تمض دقائق حتى أصدرت عائلة الفنانة الكبيرة بياناً عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك باسم المخرجة كلودا عقل، ابنة أخت الصبوحة التي كانت تسهر على رعايتها والاهتمام بها في سنواتها الأخيرة.

البيان استنكر مضمون فقرة باسم الذي وصفته كلودا بالمقلدّاتي السخيف، معتبرة أنه لم يحترم هيبة الموت وجلاله ولم يحترم ذكرى الأسطورة صباح ولا مشاعر عائلتها وجماهيرها العريضة، وختمت كلودا البيان بإعلانها انها ستلجأ إلى القضاء لينصف الصبوحة بعد الإهانة التي لحقت بها على مسرح الموركس دور.

"الموركس دور" خدعت عائلة الصبوحة

وفي اتصال معها، أكدت كلودا لـ"سيدتي" أنها تعرّضت للخداع من قبل عرّابي المهرجان الأخوين حلو، وقالت "زارني الأخوان حلو في منزلي ليدعواني شخصياً إلى حفل الموركس دور، وطلبوا منّي رأيي بالأسماء التي ستكرّم الصبوحة، وعندما ذكروا اسم باسم فغالي رفضت بشكل قاطع أن يكرّم هذا الإنسان القليل الوفاء خالتي".

ومن مآخذ كلوداعلى باسم في المقام الأوّل شخصيته، تقول "كان دائماً يدّعي محبة الصبوحة وعندما توفيت لم يحضر جنازتها ولم يعزّنا كعائلة ولو من خلال اتصال هاتفي، كما أنّ لديّ أكثر من مأخذ عليه، فهو شخص لا يمتّ إلى الأخلاق بصلة، فما جلست معه يوماً إلا وكان يتناول سيرة الآخرين بشكل سيء، ومن يتكلّم عن الآخرين أمامي بالسوء، سيتكلّم عنّي أمامهم بالسوء أيضاً. أنا أحتقر هذه النوعيّة من البشر".

وتكمل كلودا "الأخوان حلو وعداني أن باسم لن يكون متوجداً في الحفل، فطلبت منهما ألا يفاجآني خلال الحفل كي لا أفاجئهما بدوري، وقد علمت قبل الحفل بيوم واحد أنه سيشارك في التكريم فاعتذرت عن الحضور".

كلودا عقل: باسم فغالي احتقر نفسه

وعن شعورها وهي تشاهد فغالي يسخر من الصبّوحة قالت "لم أتمكّن من حضور الحفل لأني كنت خارج المنزل ولأني لا أحبّ أن أشاهد هذا الرجل، لا يعجبني ولم أشعر يوماً أنه ظريف، هو يعتقد أنّ له حق في كل شخصيّة يقلّدها".

وتتابع كلودا "عندما عدت فوجئت بالرسائل التي وصلتني على هاتفي من أشخاص غاضبين من باسم، فشاهدت قسماً من الفيديو على الأنترنت ولم أتمكّن من إكماله، جميل أن يقدّم أحدهم كاريكاتور لكن بأدب. هل يعقل أنّ الناس لا تزال تبكي الصبّوحة ويأتي هو بهذا المشهد الكاريكاتوري الساخر؟ هذا الإنسان احتقر نفسه، لذا أنا أحتقره ولو كان يحترم نفسه لفرض على الجميع احترامه".

وعن تعليقها حول الجملة التي أدلى بها باسم على لسان الصبّوحة ومفادها أنّ الفنانة الراحلة شاهدت توت عنخ أمون في إشارة إلى أنّ كبر سنّها أدخلها التاريخ تقول "يا ليت باستطاعتنا أن نشاهد توت عنخ أمون، هو وضعها في مصاف العظماء ووضع نفسه في مصاف الحثالة".

وماذا عن الغزل الوقح بالفنانين سعد المجرد ووائل كفوري على لسان الصبّوحة الذي افترض باسم أنّها تتحسّر لأنّها لم تعد موجودة لتغرم بأحدهما، تقول كلودا "هو كان يتحدث عن نفسه وعن مشاعره هو، لكنّه أراد أن يبعد الشبهة عن نفسه فاستخدم اسم الصبوحة".

بماذا تشعر الصبوحة حيث ما هي موجودة عندما تشاهد هذه المهزلة؟

تقول كلودا " من المؤكد أنها تضحك عليه كما كانت تفعل عندما كان يقلدها".

كلودا التي أصدرت بياناً مساء أمس بالتزامن مع عرض الحلقة أعلنت فيه عن نية العائلة رفع قضية ضد باسم فغالي تقول "تحدّثت مع المحامي وهو سيقوم باللازم".

ورغم الغضب الذي تشعر به العائلة، تؤكد كلودا أنّ المحبّة التي شاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كثيرين استنكروا أن تهان الصبّوحة بهذه الطريقة، ومن صحافيين تعاطفوا مع العائلة، جعلتها تشعر أنّ الدنيا بألف خير.

"موركس دور" سخر من الصبوحة وأغضب الفنانين ولهذه الأسباب تذمّر الصحافيون

ماذا يقول الفنانون لـ"سيدتي نت" عن تكريمهم في الموركس دور؟

هكذا قلّد باسم فغالي الصبّوحة في الموركس دور