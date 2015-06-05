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ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بمدينة طنطا

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ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بمدينة طنطا ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بمدينة طنطا
تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية من ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بقصد الاتجار قبل ترويجها على عملائهما بمدينة طنطا.

وكانت معلومات وردت للرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا بقيام محمد .ع.م. 39سنة تاجر - والسيد .ن.ع - 38 سنة عاطل - بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول للاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بمدينة طنطا.

تم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم ضم العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا والرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا وضباط وحدة مباحث القسم وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان إثناء استقلالهما السيارة رقم 47243 ملاكى الغربيه قيادة الأول وبحوزة المتهم الأول (23 كيس صغير الحجم لمخدر الهيروين تزن 230 جراما - وبحوزة المتهم الثانى (57 لفافة لمخدر الهيروين تزن 57 جراما، وقطعة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين تزن 225 جراما - هاتفا محمولا).

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 12118 جنايات قسم أول طنطا تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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