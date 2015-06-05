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حبس مسئولى حضانة بالمعادى لاتهامهم بالإهمال الذى تسبب فى وفاة طفل

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حبس مسئولى حضانة بالمعادى لاتهامهم بالإهمال الذى تسبب فى وفاة طفل حبس مسئولى حضانة بالمعادى لاتهامهم بالإهمال الذى تسبب فى وفاة طفل
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحبس مالك إحدى الحضانات الخاصة لرعاية الأطفال بالمعادى، ومديرة الحضانة ومشرفة الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيق معهم، لإهمالهم فى رعاية الأطفال بالحضانة، ما أسفر عنه وفاة أحد الأطفال المشمولين بالرعاية خلال فترة إشرافهم عليه.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تلقت إخطارًا، مساء أمس، بوفاة طفل عمره عامين غرقًا فى حوض سباحة أطفال بإحدى الحضانات الخاصة بالمعادى.

وكشفت التحقيقات أن والدى الطفل ألحقانه بالحضانة المشار إليها منذ 4 أشهر، وأن أداء مشرفة الأطفال ومدير الحضانة ومالكها شابه الإهمال فى رعاية الأطفال والاعتناء بهم.

وأضافت التحقيقات أن الطفل المجنى عليه اتجه إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون وجود إشراف أو رعاية أو متابعة فسقط داخله، وتوفى غرقًا نتيجة إهمال المسؤولين عن تلك الحضانة إهمالًا جسيمًا فى رعايتهم للأطفال، وأنهم لم ينتبهوا لسقوط الطفل فى حوض السباحة، وظلوا يبحثون عنه إلى أن اكتشفوا غرقه فى ذلك الحوض.

وأضاف البيان، أن المتهمين أقروا فى التحقيقات، بمزاولة الحضانة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة، ودون إخطار للتأمينات الاجتماعية، وأن العمالة بها غير مدربة على رعاية الأطفال.


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