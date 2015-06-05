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غدًا …محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الداعشية»

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غدًا …محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الداعشية» غدًا …محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الداعشية»

تعبيرية

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 13 متهمًا بقضية “خلية طنطا الجهادية” التي ترتبط بتنظيم “داعش”، وذلك فى ضوء اتهامهم بتشكيل خلية ارهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين “سامى زين الدين وحسن عيسى”.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ان المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف احكام القانون، بهدف الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

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