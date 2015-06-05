خادم الحرمين يؤدى صلاة الجنازة على الأميرة جواهر بنت عبد العزيز آل سعود

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صلاة الجنازة اليوم الجمعة، على شقيقته الأميرة جواهر بنت عبد العزيز آل سعود، وذلك عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركى بن عبد الله بالرياض.

وقد شيع خادم الحرمين الشريفين والأمراء، جثمان الأميرة جواهر بنت عبد العزيز إلى مقبرة العود، حيث وريت الثرى.

وكان خادم الحرمين قد وصل إلى الرياض فى وقت سابق اليوم الجمعة، قادما من جدة لأداء صلاة الجنازة وتشييع شقيقته.

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