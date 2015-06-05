حبس 3 عناصر جهادية على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتفجيرات خط غاز العريش

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 عناصر جهادية تكفيرية بعد القبض عليهم فى على ذمة اتهامهم فى القضية رقم 310 سنة 2012، المعروفة إعلامياً بـ"تفجيرات خط الغاز" بالعريش.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشفت مصادر عن أن كلا من "محمد كمال.ع"، " إسلام محمد" ، "حسام مصطفى" من المتهمين الرئيسيين فى تفجيرات خط الغاز التى اعقبت ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو، وأنهم على صلة بحركة "حماس" وكانوا يستخدمون الإنفاق فى التنقل من والى قطاع غزة، وحازوا مواد متفجرة و مواد تستخدم فى صناعتها، بقصد الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات إرهابية.