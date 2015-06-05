العاملون بمتحف النوبة يناشدون رئيس الوزراء الغاء جزاء الإضراب‎

يناشد عشرات العاملين في متحف النوبة الدكتور: ممدوح الدماطي وزير الاثار لإلغاء الجزاء الذي تم توقيعه عليهم بسبب إضرابهم عن العمل في العام الماضي للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية أوتخفيف هذا الجزاء علي الاقل.

يوضح العاملون انهم نظموا اضرابا عن العمل في 16 مارس 2014 واغلقوا متحف النوبة لمدة شهر كامل للمطالبة بصرف البدل النقدي كاملا اسوة بزملائهم في هيئة الاثار وبباقي الموظفين بمحافظة اسوان ،علاوة علي مطالبتهم بمحاسبة المسئولين في ادارة الحسابات بصندوق اثار النوبة لتسببهم في هذا الخطأ .

وأضاف العاملون بالمتحف أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق معهم وقررت خصم 10 أيام من رواتبهم بسبب إضرابهم عن العمل مما أدي الي خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم، وترتب عليه حدوث اثار نفسية سيئة لديهم خاصة انهم مقبلون علي شهر رمضان المعظم ، بينما لم يتم محاسبة المسئولين في إدارة الحسابات في صندوق اثار النوبة عن عدم صرف البدل النقدي كاملا رغم أنهم السبب الرئيسي وراء الاضراب .

وأوضحوا انهم لا يصرفون البدل النقدي كاملا حتي الان علي الرغم من استحقاقهم لهذا البدل اسوة بباقي موظفي محافظة أسوان، كما أنه لا يحصل علي هذا البدل كاملا إلا من قام برفع قضية ضد وزارة الاثار للحصول علي هذا البدل .

ويناشدوا الدكتور: ممدوح الدماطي وزير الاثار والمهندس :ابراهيم محلب رفع الجزاء عنهم او تخفيفه علي الاقل والنظر اليهم بعين الرحمة لأنهم يعولون اسر وبعضهم يسددأقساط شهرية لقروض في البنوك.