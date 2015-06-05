ضبط 1424 مخالفة مرورية في حملة بأسيوط‎

تمكن فريق وحدة مباحث مرور أسيوط، خلال حملة مرورية شنتها القوات على مختلف الطرق، ومن خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، من ضبط (1424) مخالفة متنوعة .

كان اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث المرور يفيد بتمكن الحملة المرورية من ضبط (1424) مخالفة مرورية متنوعة، وجاءت المخالفات ما بين الامتناع عن نقل الركاب بدون مبرر، والإمتناع عن تشغيل العداد، والمطالبة بأجرة زيادة عن المقرر، وتحميل ركاب تزيد عن المقرر، وقيادة مركبة بفرامل غير صالحة أو بدون فرامل، وتعمد السير عكس الاتجاه، ووجود خلل بالعداد، وعدم توافر شروط الأمن والمتانة، السير برخصة تسيير منتهية، والسير برخصة قيادة منتهية، ومخالفة شروط الحمولة ” وزن ـ ارتفاع ـ طول ـ عر” ، وعدم استخدام حزام للسائق من جانبه أثناء سيره بالمركبة .

كما شملت المخالفات استخدام التليفون المحمول يدويًا أثناء القيادة، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل، عدم وجود طفاية الحريق بالمركبة، والقيادة بدون استخراج رخصة تسيير، والقيادة بدون استخراج رخصة قيادة، وتجاوز السرعة المقررة ، وترك المركبة بالطريق العام بطريقة ينجم عنها خطر أو تعطيل للمرور وإعاقته، وانبعاث دخان كثيف، وزجاج ملون، ومخالفات أخرى متنوعة .

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.