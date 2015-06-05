"تفتيش الداخلية" يستمع لنائب مأمور فارسكور فى واقعة ضرب محام بالحذاء

أفاد مصدر أمنى، بأن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار طلب من قطاع التفتيش والرقابة الاستماع إلى أقوال نائب مأمور مركز شرطة فارسكور الرائد أحمد عبد الهادى رجب، فى اتهامه بالتعدى بالحذاء على محام .

وأضاف المصدر، أن قطاع التفتيش استأذن النيابة واستمع إلى أقوال الضابط، كإجراء إدارى تجريه الوزارة بعيداً عن تحقيقات النيابة .

كان محامى اتهم ضابطا بالتعدى عليه بالضرب بـ"الحذاء"، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام وأحالته محبوساً إلى محكمة الجنح لنظر أولى جسات محاكمته الأحد المقبل.