After Earth الأول عالمياً !!!

بالرغم من فشل الفيلم على شباك التذاكر في أميركا، إلاّ أن باقي بلدان العالم قالت كلمتها وأوصل محبو الممثل Will Smith فيلمه الجديد الى المرتبة الأولى عالمياً حيث حصد 45.5 مليون دولار، كما كانت المنافسة شديدة بينه وبين فيلم Fast & Furious 6 الذي حصد 45.3 مليون دولار. وتراجع فيلم The Hangover Part III الى المرتبة الثالثة حاصداً 34.8 مليون دولار، فيما دخل الفيلم الكوري Secretly Greatly مباشرة في المرتبة الرابعة مع 19 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم Star Trek Into Darkness الى المرتبة الخامسة مع 17.6 مليون دولار.

في أميركا سجّلت مفاجأة بدخول فيلم الرعب The Purge مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 36.3 مليون دولار، فيما تراجع فيلما Fast & Furious 6 و Now You See Me الى المرتبة الثانية والثالثة فحصد الأول 19.7 مليون دولار والثاني 19.5 مليون دولار. ودخل الفيلم الكوميدي The Internship مباشرة في المرتبة الرابعة حاصداً 18.1 مليون دولار. وعاد فيلم Epic الى المرتبة الخامسة مع 12.1 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تصدّر فيلم After Earth المرتبة الأولى حيث شاهده 74669 شخص ودخل أيضاً فيلم Now You See Me في المرتبة الثانية مع 68600 مشاهد. المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة شهدت تراجع أفلام Fast & Furious 6 و The Hangover Part III و Epic فشاهد الأول 37581 شخص والثاني 32124 شخص أما الثالث فشاهده 29508 شخص.

في لبنان شهدت المرتبة الأولى تقدّماً ملحوظاً للفيلم اللبناني "حلوة كتير وكذّابة" الذي تقدّم من المرتبة الثالثة الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11974 شخص. وتمكّن فيلم The Hangover Part III من المحافظة على مرتبته الثانية بعد أن شاهده 11051 شخص. ودخل فيلم Now You See Me مباشرة في المرتبة الثالثة مع 8176 مشاهد. أما فيلم The Hangover Part III فتراجع من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث شاهده 7920 شخص. ودخل فيلم After Earth مباشرة في المرتبة الخامسة مع 6338 مشاهد.