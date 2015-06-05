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مقتل 10 جنود سوريين جراء هجوم لمقاتلى المعارضة بريف إدلب شمالى البلاد

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مقتل 10 جنود سوريين جراء هجوم لمقاتلى المعارضة بريف إدلب شمالى البلاد مقتل 10 جنود سوريين جراء هجوم لمقاتلى المعارضة بريف إدلب شمالى البلاد
لقى 10 جنود سوريين مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء هجوم شنته فصائل من المعارضة السورية عند حاجز "القياسات" فى ريف إدلب بشمالى البلاد.

نقلت (سكاى نيوز) عن ناشطين سوريين قولهم "إن مسلحى المعارضة تمكنوا من تدمر دبابتين للجيش السورى فى هجوم على حاجز القياسات بريف إدلب الغربى، فضلا عن مقتل 10 جنود من الجيش السوري".

ومن جهة أخرى، أفاد الناشطون أيضًا أن مقاتلين من "أحرار الشام" دمروا دبابتين على الأقل، وسيارتين تحملان مدفعيات لتنظيم "داعش" فى منطقة الشيخ ريح بريف حلب الشمالى.
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مصر 365

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