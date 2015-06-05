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حسن نصر الله: الحرب المقبلة فى جرود القلمون مع تنظيم داعش

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حسن نصر الله: الحرب المقبلة فى جرود القلمون مع تنظيم داعش حسن نصر الله: الحرب المقبلة فى جرود القلمون مع تنظيم داعش
أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، أن من يقاتل داعش بجد وصلابة هو المتهم بتأسيس التنظيم، الحرب المقبلة فى جرود القلمون ستكون مع تنظيم داعش.

وهاجم نصر الله فى كلمته باحتفال "كشافة الإمام المهدى"، جهود التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لم تحقق أهدافها ولم تفعل إلا القتل والتدمير، على حد وصفه.

وأضاف: لسنا ملتزمين بجدول زمنى لإنهاء المعركة فى جرود عرسال، لا نريد الدخول إلى بلدة عرسال أو الاقتراب منها، نشكر كل من أعلن استعداده المشاركة فى المعركة لكننا لا نحتاج للحشد الشعبى، الحرب فى الجرود لا تحتاج إلى حشد شعبى ولم نتحدث يوماً عن الحشد الشعبى، نحتاج إلى التضامن والمساندة الشعبية ولسنا بحاجة إلى مقاتلين، كلمة المقاومة والجيش السورى أصبحت هى العليا فى القلمون بعد الإنجازات الأخيرة، تم تحرير مساحة كبيرة من الأراضى اللبنانية المحتلة فى جرود عرسال بسواعد الأبطال، أتوجه بالتحية إلى الأبطال فى جرود عرسال لتضحياتهم وشهدائهم فى قلب المعركة، الذى سرع بعملية القلمون هو اعتداء المسلحين على مواقع المقاومة والجيش السورى، وبلدة عرسال أصبحت فى عهدة الجيش وخرجت من التجاذب السياسى.

ودعا الأمين العام لحزب الله، إلى وقف الخداع السياسى والنفاق بأن حزب الله يريد دخول عرسال، وتحرير عرسال وإنقاذها من التكفيريين مسئولية الدولة اللبنانية والجيش اللبنانى، مؤكدًا "لم نكن نفكر أو نخطط أننا نريد أن ندخل إلى بلدة عرسال، نقول للإسرائيليين لا نخشى حربكم ولا تهديداتكم، فى الحرب المقبلة سيتم تهجير ملايين الإسرائيليين، انتهى الزمان الذى تدمر به إسرائيل بيوتنا وتبقى بيوتها، إسرائيل تعلم أنه إذا اعتدت سيتم الرد عليها، الكيان الإسرائيلى منذ تأسيسه قائم على القتل والتدمير والتهجير، تهديدات إسرائيل الأخيرة جزء من الحرب النفسية التى اعتدنا عليها".
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