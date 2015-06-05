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طيران التحالف يستهدف القوات الخاصة بصنعاء

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طيران التحالف يستهدف القوات الخاصة بصنعاء طيران التحالف يستهدف القوات الخاصة بصنعاء
شن طيران التحالف بقيادة ، اليوم الجمعة، عدة غارات جوية استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى سابقا) جنوب العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أكثر من غارتين جويتين استهدفتا معسكر قوات الأمن الخاصة الذى سيطر عليه المسلحون الحوثيون، دون التأكد من أن هناك ضحايا أم لا.

وسمع دوى انفجارات عنيفة عقب تلك الغارات، ولا يزال الطيران يحلق بكثافة فى أجواء العاصمة.

ويأتى ذلك تزامنا مع تحرك مظاهرة حاشدة دعت إليها اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية ضد تدخل التحالف العربى الذى تقوده السعودية وحلفائه فى اليمن.

وأكد شهود عيان أن المئات بدأوا بالتوافد للمشاركة فى تلك المظاهرة، مؤكدين أن معظم المشاركين يحملون أسلحتهم الشخصية.
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مصر 365

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