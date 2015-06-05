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ضبط 1424 مخالفة مرورية و50 قضية تموينية فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 1424 مخالفة مرورية و50 قضية تموينية فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 1424 مخالفة مرورية و50 قضية تموينية فى حملة أمنية بأسيوط
تمكن فريق وحدة مباحث مرور أسيوط، خلال حملة أمنية تم شنها اليوم، من ضبط (1424) مخالفة متنوعة.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث المرور يفيد بتمكن الحملة من ضبط (1424) مخالفة مرورية متنوعة، وجاءت المخالفات ما بين الامتناع عن نقل الركاب بدون مبرر، والامتناع عن تشغيل العداد، والمطالبة بأجرة زيادة عن المقرر، وتحميل ركاب زيادة عن المقرر، وقيادة مركبة بفرامل غير صالحة أو بدون فرامل، وتعمد السير عكس الاتجاه، ووجود خلل بالعداد، وعدم توافر شروط الأمن والمتانة، السير برخصة تسيير منتهية، والسير برخصة قيادة منتهية، ومخالفة شروط الحمولة [وزن ـ ارتفاع ـ طول ـ عرض]، وعدم استخدام حزام للسائق من جانبه أثناء سيره بالمركبة.

كما تمكنت قوات الأمن من خلال الحملة، من ضبط 50 قضية تموينية متعددة، و4 قضايا أموال عامة، و3 قضايا مخدرات بمراكز المحافظة، كذا تم ضبط 2 متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365