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لو عاوز تخس.. 5 عوامل تؤثر فى نسبة حرق الدهون بالجسم اعرفها

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لو عاوز تخس.. 5 عوامل تؤثر فى نسبة حرق الدهون بالجسم اعرفها لو عاوز تخس.. 5 عوامل تؤثر فى نسبة حرق الدهون بالجسم اعرفها
يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة الأشياء والعادات التى تزيد من نسبة حرق والتى تقلل ذلك، وذلك حين تنجح الحيل والأنظمة الغذائية التى يتبعونها للتخلص من الوزن الزائد وتقليل كتلة الجسم.

وحول ذلك تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الحيل التى تزيد من رفع نسبة حرق الدهون فى الجسم، وهذا يساعد على القضاء من الوزن الزائد والتمتع بالوزن المثالى.

وتقدم اخصائية التغذية العلاجية، بعض العوامل التى تؤثر على نسبة حرق الدهون فى الجسم ، ومنها:
>1- عدم الحركة وممارسة الرياضة أو المشى يتسبب فى قلة حرق الدهون فى الجسم وزيادة الوزن بشكل ملحوظ، ولذلك ينصح بممارسة الرياضة على الأقل ثلاث مرات أسبوعيا.
>2- الإصابة بخمول أو نشاط زائد فى الغدة الدرقية.
>3- بعد سن الثلاثين يقل نسبة حرق الدهون فى الجسم بنسبة 2%.
>4- تسبب زيادة نسبة العضل فى الجسم زيادة معدل حرق الدهون فى الجسم.
>5- الرجال يتميزون بزيادة حرق الدهون فى الجسم أكثر من السيدات وذلك يرجع إلى زيادة الكتلة العضلية فى الجسم.

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مصر 365

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