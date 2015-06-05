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لو طفلك بيعانى من ألم أثناء التبول..فتشى عن التهابات مجرى الجهاز البولى

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لو طفلك بيعانى من ألم أثناء التبول..فتشى عن التهابات مجرى الجهاز البولى لو طفلك بيعانى من ألم أثناء التبول..فتشى عن التهابات مجرى الجهاز البولى
كثير من الأطفال يعانون من وجود التهاب بمجرى الجهاز البولى نتيجة الإصابة ببعض الميكروبات والجراثيم تساهم فى حدوث الالتهاب بالجهاز البولى للطفل.

التهاب المجرى الجهاز البولى
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قالت الدكتور نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن التهاب المجرى البولى هو أحد الأمراض الشائعة التى تصيب الأطفال خاصة عند الإناث والتى يمكن أن تصيب أى جزء من الجهاز البولى .

أسباب إصابة الأطفال بالتهاب المجرى البولى
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وتستكمل د. نهى قائلة "يصاب الأطفال بالتهاب مجرى الجهاز البولى من خلال ميكروب تسمى "ايشيريشيا كولى" والمتواجدة بشكل دائم بالبراز، حيث يتم تكاثرها مما تؤدى لالتهاب الجهاز، كما أن هناك بعض العوامل والأسباب التى تساهم فى إصابة الأطفال بالتهاب الجهاز البولى وأهمها":
>1)عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية للطفل .
>2)وجود خلل أو عيوب خلقية بمجرى الجهاز البولى.
>3)استعداد وراثى .

أهم الأعراض إصابة الأطفال بالتهابات مجرى الجهاز البولى
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وتتابع د. نهى قائلا هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأطفال نتيجة إصابتهم بالتهاب مجرى الجهاز البولى وأهمها":
>1)الألم وحرقان أثناء التبول .
>2)زيادة أو قلة فى كمية البول .
>3)تغير فى رائحة البول ولونه .
>4) شكوى الطفل من عدم الارتياح بالجزء الأسفل من البطن .
>5)هزلان يصاحبه قىء .

وأشارت د. نهى قائلة "هناك بعض المضاعفات التى يمكن أن تصيب الأطفال نتيجة إهمال الأمهات لتلقى طفلها العلاج المناسب مثل التهاب الكلى والتى تصل إلى قصور بالكلى ".

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مصر 365