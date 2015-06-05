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أنيميا البحر المتوسط ونقص الحديد الأكثر انتشارا.. اعرف علاجها

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أنيميا البحر المتوسط ونقص الحديد الأكثر انتشارا.. اعرف علاجها أنيميا البحر المتوسط ونقص الحديد الأكثر انتشارا.. اعرف علاجها
الأنيميا، من الأمراض التى يعانى منها الكثيرون، وعلى حسب النوع الذى يصاب به الشخص يتم العلاج، ومن أشهرها انتشارا نقص الحديد وأنيميا البحر المتوسط .

يقول الدكتور محمد عبد الرازق استشارى الباطنة والقلب، إن الأنيميا عدة أنواع لكن الأكثر انتشارا أنيميا نقص الحديد والبحر المتوسط، والأخيرة يعانى فيها المريض من زيادة فى نسبة الحديد بالدم، لافتا إلى أن علاج الأنيميا لا يعتمد فقط على تناول الأكلات التى تحتوى على الحديد، فبالنسبة لأنيميا نقص الحديد قد يعتمد علاجها على أدوية تحسن نسبة الحديد فى الدم وحمض الفوليك أسيد وفيتامين ج، وقد يتم تناول الأكلات التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد.

ويستكمل حديثه قائلا: "إن أنيميا نقص الحديد تظهر أعراضها على هيئة شحوب فى الوجه وهزيان وعدم التركيز وسرعة فى التنفس والإرهاق، مضيفا أن عند ظهور هذه العلامات إجراء تحليل الدم "سى بى سى"، وعند إجراء التحاليل تظهر كرات الدم الحمراء بشكل مختلف.

يشير أنه بالنسبة لأنيميا نقص الحديد من الضرورى تلقى العلاج المناسب، مع تناول بعض الأكلات التى تحتوى على الحديد بنسبة عالية كالكبدة والعسل وغيرها من الأكلات، التى تساعد على تعويض نقص الحديد بالدم مع الدواء، موضحا أن من العوامل التى تساعد على انتشار الأنيميا بنسبة كبيرة عادات الأكل الخاطئة والاعتماد على الأطعمة غير الصحية.

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مصر 365