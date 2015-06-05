ماتخافش من الجراحة لو بتعانى من الانزلاق الغضروفى.. الطب اتطور

كثير من الأشخاص لديهم بعض الاعتقادات الخاطئة حول الإصابة بالانزلاق الغضروفى، حيث لازال الكثيرون يعتقدون أن جراحة الانزلاق الغضروفى تؤدى فى بعض الأحيان إلى لإصابة الشخص بالشلل والعجز.

حول ذلك يقول الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن جراحات الانزلاق الغضروفى سواء القطنى أو العنقى لم تعد لها مضاعفات مثلما كان يحدث فى السابق والتى كانت تصل إلى تعرض الشخص لعجز أو الشلل وأصبحت المضاعفات قليلةـ حيث يستطيع المريض ممارسة عمله بعد الجراحة بأسبوعين.

يستكمل د. منتصر قائلا "كثير من الأشخاص عندما يشعرون ببعض الألم بالظهر أو تنميل يعتقدون أنهم يعانون من بالانزلاق الغضروفى نظرا لأن أعراض الانزلاق الغضروفى تتشابه مع بعض أعراض الأمراض الأخرى مثل التهاب الأعصاب الطرفية وعضلات الظهر أو التهاب المفاصل المتواجدة بين الفقرات التى يتم علاجها من خلال العلاج الدوائى أو العلاج الطبيعى.

ويتابع د. منتصر أنه لا دعى للقلق الذى يصيب كثيرا من الأشخاص المصابين بالانزلاق الغضروفى، حيث إن طرق العلاج أصبحت متعددة، مؤكدة أنه ليس كل مريض مصاب بالانزلاق الغضروفى يستلزم له إجراء عملية جراحية، نظرا لأن هناك بعض الحالات لا تتطلب حالتهم الصحية سوى علاج دوائى.