انتبه.. إعادة تسخين البيض والمشروم يحولهما لسموم

"احذر من تناول الطعام المحفوظ، أو ذلك المحتوى على نسبة عالية من الألوان الصناعية والدهون المهدرجة"، جميعها نصائح تتلقاها يوميا من الأطباء ومختصى التغذية، فتلك المكونات المضافة للطعام تحوله لسموم قاتلة، ولكن انتبه فهناك العديد من العادات الأخرى التى قد تقوم بها ولا تدرى قدرتها على إفساد طعامك.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أن طرق إعداد الطعام، قد تكون سببا أساسيا فى فقد الطعام لمكوناته وفوائده، فهناك أنواع معينة من الطعام تتغير تركيبتها بالكامل فى حالة الإعداد الخاطئ وخاصة إعادة التسخين، والذى يحولها لسموم قاتلة وأهمها البيض والمشروم.

ويوضح خالد أن البيض من الأطعمة التى يجب تناولها فور إعدادها، وفى حالة الرغبة فى تناولها بوقت لاحق يحذر نهائيا إعادة تسخينها، أو حتى تعرضها لدرجات حرارة عالية، فإعادة تسخين البيض تفقده جميع عناصره الهامة وفوائده، بجانب أنها تحوله إلى مواد سامة وغاية فى الخطورة، وخاصة على المدى الطويل.

ويحذر يوسف كذلك من تسخين المشروم أو ما يعرف بفطر عيش الغراب، مؤكدا أن إعادة تسخينه تؤدى إلى تحوله لمركبات سامة، تؤدى لمشاكل وأمراض مزمنة بالجهاز الهضمى.