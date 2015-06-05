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تحذير للأمهات.. مكافأة طفلك بالطعام تصيبه بالسمنة

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تحذير للأمهات.. مكافأة طفلك بالطعام تصيبه بالسمنة تحذير للأمهات.. مكافأة طفلك بالطعام تصيبه بالسمنة
مكافأة الأطفال من أهم الوسائل التربوية، التى تساهم بصورة كبيرة فى تحسين سلوكهم وطبائعهم، ولكن انتبه فهناك بعض الطرق التى ينتهجها الأهل بغرض مكافأة أطفالهم، عن الأفعال الجيدة دون أن يدركوا خطورة وسائلهم.

الطعام ليس وسيلة للمكافأة
>يؤكد أخصائى التغذية خالد يوسف أن أحد أهم أسباب إصابة الأطفال بالسمنة، هو تعامل الأهل مع الطعام وخاصة الحلوى، كونها من طرق المكافأة والتعبير عن رضاهم على سلوك الطفل، ومن هنا ينشأ لدى الطفل اعتقاد راسخ بمدى قيمة تلك الحلوى، والرغبة فى تناولها طوال الوقت، كونها شيئا عزيزا وغاليا وذى قيمة.

ويترسخ ذلك الاعتقاد على مدار سنوات أعمارهم اللاحقة، لذا نلاحظ أن أغلب مظاهر الاحتفال لدى البعض، تتركز حول تناول الطعام كنوع من مكافأة وتقدير الذات.

ويوضح خالد أن تلك الوسيلة تعد من أهم أسباب إصابة الأطفال بالسمنة، واعتقادهم فى أفكار خاطئة حول دور الطعام فى حياتهم.

وينصح بأن يبدأ الأهل فى تغير تلك الوسائل ومنح أطفالهم خيارات أخرى لمبدأ المكافأة والاحتفال، كمنحهم نزهة أو كتابا، وتلك الوسائل تخلق من الطفل إنسانا قادرا على تقييم الأشياء، ومنحها قدرها المستحق دون أن يترتب على ذلك ضرر على صحته فيما بعد.

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مصر 365