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بالصور.. وزير الأوقاف فى جولة لدعم السياحة بالقاهرة التاريخية

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إننا نملك تراثا حضاريا وإنسانيا رائعا وفريدا، داعيا شباب قبل غيرهم للتعرف على معالم هذا التراث، ليقفوا على عظمة ما قدمه آباؤهم وأجدادهم، ويستمدون منه روحا جديدة تسهم بلا شك فى قوة انتمائهم الوطنى لهذا البلد العظيم، وفى سبيل ذلك يجب الاهتمام بالرحلات المدرسية العلمية والثقافية والترفيهية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال جولة له بالقاهرة القديمة بالقلعة كمسجد الناصر قلاوون ومتحف المركبات لدعم السياحة عقب صلاة الجمعة: علينا إبراز هذه المعالم أمام العالم كله، ليقف الناس جميعا على عمق حضارتنا وعظمة شعبنا، فالحضارة أمر تراكمى لا يولد فجأة، ولا بين يوم وليلة، أو عشية وضحاها، إنما هى نتاج تراكم ثقافى وعطاء متواصل، وعلى جيلنا أن يعرف مسئوليته، وأن يؤدى واجبه تجاه هذه الحضارة العظيمة التى تظلنا جميعا بظلها.

وزيرا الاوقاف والاثار فى جولة ميدانية بالقاهرة التاريخية لدعم السياحة -اليوم السابع -6 -2015
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وزيرا الاوقاف والاثار فى جولة ميدانية بالقاهرة التاريخية لدعم السياحة

الوزيران يتجولا مسجد محمد على بالقلعة -اليوم السابع -6 -2015
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الوزيران يتجولا مسجد محمد على بالقلعة

الوزيران فى احد ممرات القلعة المكشوفة -اليوم السابع -6 -2015
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الوزيران فى احد ممرات القلعة المكشوفة

الوزيران يشاهدان جزء من المقتنيات الخديوية -اليوم السابع -6 -2015
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الوزيران يشاهدان جزء من المقتنيات الخديوية

الوفد يشاهد جزء من الجانب العسكرى الخديوى -اليوم السابع -6 -2015
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الوفد يشاهد جزء من الجانب العسكرى الخديوى

الوفد يشاهد بانوراما افتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى اسماعيل -اليوم السابع -6 -2015
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الوفد يشاهد بانوراما افتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى اسماعيل

الوفد الوزارى للاوقاف والاثار اعلى احد نقاط المراقبة بالقلعة -اليوم السابع -6 -2015
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الوفد الوزارى للاوقاف والاثار اعلى احد نقاط المراقبة بالقلعة

الوزير بمسجد محمد على -اليوم السابع -6 -2015
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الوزير بمسجد محمد على

جانب من صلاة الجمعة الوفد الوزارى يشاهد بعض الادوات الحربية للجيش الخديوى المصرى -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من صلاة الجمعة الوفد الوزارى يشاهد بعض الادوات الحربية للجيش الخديوى المصرى


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مصر 365

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