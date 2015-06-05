صندوق الزواج يبحث التحصيل العلمي للموظفين

ترأست معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج الاجتماع الثاني للعام 2015 لمجلس إدارة الصندوق بمقره في أبوظبي .

وناقش المجلس تشجيع التحصيل العلمي للموظفين واعتمد خلال إجتماعه مشروع جدول الأعمال ومحضر اجتماع الجلسة الأولى ومتابعة ما تم اقراره واعتماد تقرير لجنة جرد الموجودات الخاصة بالصندوق لعام 2014 والذي جاء وفقاً للإجراءات المالية الموحدة للحكومة الإتحادية، وأثنى أعضاء المجلس على دور لجنة الجرد في تطبيق النظام الإلكتروني في عملية الجرد و الذي تم تطويره تلبية لاحتياجات العمل وعلى التطور التقني الذي تشهده مؤسسة صندوق الزواج في جميع إجراءات العمل.

واستعرضت معالي ميثاء الشامسي وأعضاء المجلس أوامر صرف الدفعات الاولى والثانية والثالثة والرابعة لمنح الزواج للعام 2015 مؤكدة أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وأشادت الوزيرة بالدور الذي يلعبه مجلس إدارة الصندوق من حيث مشاركاته في أنشطة وبرامج الصندوق المتعددة، كما أثنت على الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة ورعايتها الموصولة ومتابعتها الحثيثة لكافة القضايا التي تهم شباب هذا الوطن الغالي، والتي من أهمها القضايا ذات الصلة بتكوين الأسرة الإماراتية المتماسكة والمستقرة .

واطلع مجلس الادارة على تقرير المدقق الخارجي للعام 2014 و تقرير حول ما تم إنجازه في خطة التعافي من الأزمات والكوارث.