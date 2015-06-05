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جمعية الإمارات التعاونية تدعم 1000 سلعة بقيمة 10 ملايين درهم

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جمعية الإمارات التعاونية تدعم 1000 سلعة بقيمة 10 ملايين درهم جمعية الإمارات التعاونية تدعم 1000 سلعة بقيمة 10 ملايين درهم

رصدت جمعية الامارات التعاونية دعماً بقيمة 10 ملايين درهم لـتخفيض 1000 سلعة غذائية و استهلاكية، بتخفيض يتراوح ما بين 25 حتى 50%، وتبدأ حملاتها اليوم تحت عنوان «رمضان كريم»، جاء ذلك خلال اجتماع نظمته إدارة الجمعية في مقرها بالطوار بحضور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

ومن جانبه صرح النعيمي، عن إعداد خطة رقابية على الاسواق ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية للتأكد من الاسعار التي تم اعتمادها وأعلن عنها سابقا للسلع الغذائية والاتفاقيات المبرمة مع تلك المنافذ للحملات التي ستنفذ خلال شهر رمضان، وتنفذ عملية المراقبة من خلال 21 مراقب من الوزارة و بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية وجمعية حماية المستهلك ومن خلال «المستهلك المراقب».

توعية

وسلط النعيمي الضوء على شاشات العرض التي وضعتها جمعية الإمارات بواقع 15 شاشة في فرعها بالطوار تحمل عبارات توعوية وأهمها تثبيت 150 صنفا على مدار العام، وتتضمن عبارات تعريفية بحقوق المستهلك وعن كيفية تنظيم عملية الشراء لتحقيق المستهلك المثالي وتوفر تلك العبارات التوعوية باللغتين العربية والانجليزية ليكون متاحا فهمها لجميع الجنسيات. وأهاب النعيمي بالجمهور أن يتعاونوا مع إدارة حماية المستهلك ويقوموا بمراقبة الاسواق ويبلغوا في حال وجود أي إشكاليات عن طريق مركز الاتصال.

وتفصيلا قال وليد المغربي مدير مشتريات الأغذية ونائب المدير التجاري لجمعية الامارات التعاونية في دبي، إن الجمعية طرحت سلتين خلال حملتها «رمضان كريم» السلة الأولى تحوي 11 صنفاً بقيمة 150 درهما، فيما تبلغ قيمتها من دون الدعم 330 درهماً، بينما السلة الثانية تحوي 7 أصناف بقيمة 100 درهم، في حين تبلغ قيمتها الفعلية 190 درهماً. وتم وضع خطة للطوارئ والازدحام خلال شهر رمضان بعمل نظام «كاشير محمول» يتم من خلاله تخفيف الازحام.

53 مليون درهم

ويتوقع لمبيعات شهر رمضان أن تصل لنحو 53 مليون درهم، حيث بلغت مبيعات رمضان العام الماضي 35 مليون درهم، 70% منهم مبيعات العروض الترويجية، موضحا أن العروض الترويجية للجمعية خلال شهر رمضان ستشمل 1000 سلعة أساسية وغير أساسية، مقارنة بـ 400 سلعة العام الماضي، وتتضمن العروض الجديدة نحو 250 سلعة بأقل من سعر الكلفة، إضافة الى سلع اخرى بتخفيضات تصل نسبتها 50%.

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