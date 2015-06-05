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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة شرقا وجنوبا وقد تكون ركامية عصرا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل مع إحتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 -  32 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 38 كم/ساعة على البحر أحيانا.

البحر .. مضطرب خلال النهار يصبح متوسط الموج في الصباح .. بارتفاع من قدم الى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن اربعة الى ستة اقدام بالعمق يقل الى ثلاثة وخمسة اقدام في المساء .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 24 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 42 دقيقة صباحا وعند الثامنة و58 دقيقة مساء .


>                           درجات الحرارة             نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


>أبوظبي                    44      30               85       15 .
> دبي                        44     32               80       15 .
> الشارقة                   45     30                80       15.
> عجمان                    44    30                75       10.
> أم القيوين                44     29                75       10 .
> رأس الخيمة              45    28                75       10 .
> الفجيرة                   39    33                 80       20.
> العين                     45     31                70       10 .
> ليوا                       48     29               85        15 .
> الرويس                  44     28               90        15 .
> السلع                    43     29                90       20.
> دلما                      41     31                90       30 .
> طنب الصغرى          40      31                85      35 .
> طنب الكبرى            40      31               85       35 .
> أبوموسى               39      32                85       35.
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