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الصحة: توزيع ٢٥٠ سيارة إسعاف كاملة التجهيز على وحدات الإسعاف بمحافظات الجمهورية غداً

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الصحة: توزيع ٢٥٠ سيارة إسعاف كاملة التجهيز على وحدات الإسعاف بمحافظات الجمهورية غداً الصحة: توزيع ٢٥٠ سيارة إسعاف كاملة التجهيز على وحدات الإسعاف بمحافظات الجمهورية غداً

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة ان غدا السبت الموافق  سيشهد توزيع ٢٥٠ سيارة اسعاف كاملة التجهيز بتكلفة اجمالية ١٢٠ مليون جنيه على محافظات الجمهورية المختلفة ، تم تحصيص اكثر من ٦٠ منها  لمحافظات الصعيد وذلك بهدف زيادة التغطية الإسعافية عبر الطرق السريعة وداخل المدن وتحسين زمن الاستجابة في حالات الحوادث والطوارئ.

وأكد عدوي إن وزارة الصحة قد راعت في هذه السيارات أن تكون أصغر حجما مع عدم تأثير ذلك على مستوى التجهيز داخل السيارات مؤكدا أن الدراسة التي أعدتها هيئة الإسعاف والخاصة بطبيعة الطرق المصرية ومعدلات حركة سير المركبات فيها أوضحت أن تصغير حجم سيارة الإسعاف بنسبة من ٢٠-٣٠٪ من شأنه أن يرفع من قدرة السيارة على المناورة في الطرق المزدحمة وبالتالي تقليل زمن الاستجابة في حالات الحوادث والطوارئ بنسبة لا تقل عن ٤٠-٥٠٪ مما دفع مهندسي هيئة الإسعاف الى الزام الشركة المصنعة للسيارة بتصنيع السيارات الموردة للهيئة وفق معايير رفع معدلات الأداء بناء على دراسة واقعية لطبيعة الطرق ومعدلات سير المركبات في .

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