صور آثار حريق هائل التهم 18 محلا تجاريا فى سوق الخارجة بالوادى الجديد

ينشر "اليوم السابع" صور الحريق الهائل الذى شب صباح اليوم الجمعة بأحد أسواق مدينة الخارجة، والذى تسبب فى احتراق 18 محلا تجاريا وتدمير البضائع والمنتجات الموجودة فيها، وفى المخازن التابعة لها على الرغم من تمكن وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق السكنية المحيطة بالسوق، حيث يقع السوق فى إحدى الحارات الضيقة بقلب مدينة الخارجة القديمة .

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق هائل بسوق الخارجة القديم بحى الشعلة، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، ولم يتم تقدير الخسائر المادية حتى الآن.

وانتقل اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم لموقع الحادث، وحدثت مشادات بينه وبين الباعة وأصحاب المحلات الذين تجمهروا حول المحافظ واتهموا المسئولين بالتقصير فى توفير أدوات الحماية.

حريق ضخم يلتهم 18 محلا تجاريا بسوق شعبى فى الوادى الجديد.. إصابة 5 أشخاص باختناقات.. ورئيس الوزراء يتابع تطورات الحادث.. والمحافظ يتفقد آثار الحريق.. ويؤكد: جمعية الأورمان تعوض المتضررين

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