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كافاني ينضم إلى تدريبات منتخب أوروجواي استعدادا لكوبا أمريكا

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كافاني ينضم إلى تدريبات منتخب أوروجواي استعدادا لكوبا أمريكا كافاني ينضم إلى تدريبات منتخب أوروجواي استعدادا لكوبا أمريكا

(إفي): أجرى الأوروجوياني لكرة القدم مرانه الأول بكامل لاعبيه الذين سيخوضون منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 11 من الشهر الجاري بتشيلي بعد انضمام المهاجم إدينسون كافاني.

ووصل كافاني الاثنين الماضي إلى أوروجواي ولكنه كان في فترة راحة حتى أمس الخميس بعدما شارك السبت الماضي مع فريقه باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام أوكسير والذي فاز به الفريق الباريسي بهدف دون رد سجله كافاني.

واتبع كافاني الخميس البرنامج الخاص بالاعبين حديثي الانضمام للتدريبات تحت إشراف المعد البدني للمنتخب خورخي كالفي.

وبالنسبة لباقي اللاعبين فقد أجروا مرانا بالكرة.

وبحسب اتحاد أوروجواي لكرة القدم، سيبدأ اللاعبون بعد مران مساء اليوم الجمعة معسكرا للاستعداد لودية غدا السبت أمام جواتيمالا في ملعب "سنتيناريو" في مونتفيديو.

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فيديو اليوم السابع

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