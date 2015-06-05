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ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن ماركو فيراتي

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ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن ماركو فيراتي ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن ماركو فيراتي

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا نفى فيه أية اتصالات أجراها مع ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدماته.

وجاء في بيان النادي الملكي "في ضوء الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام بشأن عرض مقدم من ريال مدريد للاعب ماركو فيراتي، النادي يوضح أنه لم يقم بأي اتصال بنادي باريس سان جيرمان أو وكيل اللاعب. لذا هذه الشائعات غير صحيحة بالمرة".

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية قد أكدت رغبة فيراتي في الذهاب لريال مدريد وأن الأخير من المتوقع أن يقدم له عرضا رسميا.

ويلعب الدولي الإيطالي لباريس سان جيرمان منذ صيف 2012 بعد انتقاله من نادي بيسكارا، وحقق حتى الآن 9 ألقاب مع الفريق.

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