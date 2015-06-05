أس - رونالدو سيلعب كمهاجم الموسم المقبل مع ريال مدريد

أشارت صحيفة أس الإسبانية إلى أن رافا بينيتيث المدير الفني الجديد لريال مدريد سيفضل اللعب بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق في مركز المهاجم 9 الموسم المقبل.

وتولى بينيتيث الإدارة الفنية لريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تمت إقالته قبل أيام قليلة بعد الفشل في إنهاء الموسم بالفوز بأي بطولة من الثلاث الكبار.

وأكدت صحيفة أس أن بينيتيث سيعتمد على خطة 4-3-2-1 والتي سيشارك رونالدو فيها بالمركز 9 المهاجم الصريح كرأس المثلث الهجومي.

رونالدو كان قد سجل 61 هدفا طوال هذا الموسم في كل البطولات ربما ستتاح له الفرصة للتسجيل أكثر لو لعب كمهاجم.