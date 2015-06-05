القبض على 53 مهاجرا غير شرعى شرق بنغازى ونقلهم لمدينة البيضاء فى ليبيا

طرابلس / أ ش أ/



>أكد وليد العرفى الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية ببنغازى نقل 53 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة من مركز إيواء توكرة شرق مدينة بنغازى ، إلى مدينة البيضاء تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم ، بعد توقيفهم من قبل جهاز مكافحه الهجرة غير الشرعية توكرة - المقرون .

>وقال العرفى ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن المهاجرين غير الشرعيين نقلوا من مركز إيواء توكرة شرق مدينة بنغازى ، إلى مدينة البيضاء لترحيلهم عن طريق مطار الأبرق الدولى جوًا ، وبرًا عبر منفذ مساعد الحدودى مع مصر.

>ولفت العرفى إلى أنه يناشد الحكومة الموقّتة التواصل مع سفارات المهاجرين غير الشرعيين للإسراع فى عملية ترحيلهم ، بسبب عجز ونقص الإمكانات لدى قسم الهجرة غير الشرعية.

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });