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القبض على 53 مهاجرا غير شرعى شرق بنغازى ونقلهم لمدينة البيضاء فى ليبيا

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القبض على 53 مهاجرا غير شرعى شرق بنغازى ونقلهم لمدينة البيضاء فى ليبيا القبض على 53 مهاجرا غير شرعى شرق بنغازى ونقلهم لمدينة البيضاء فى ليبيا

طرابلس / أ ش أ/


>أكد وليد العرفى الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية ببنغازى نقل 53 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة من مركز إيواء توكرة شرق مدينة بنغازى ، إلى مدينة البيضاء تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم ، بعد توقيفهم من قبل جهاز مكافحه الهجرة غير الشرعية توكرة - المقرون .
>وقال العرفى ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن المهاجرين غير الشرعيين نقلوا من مركز إيواء توكرة شرق مدينة بنغازى ، إلى مدينة البيضاء لترحيلهم عن طريق مطار الأبرق الدولى جوًا ، وبرًا عبر منفذ مساعد الحدودى مع .
>ولفت العرفى إلى أنه يناشد الموقّتة التواصل مع سفارات المهاجرين غير الشرعيين للإسراع فى عملية ترحيلهم ، بسبب عجز ونقص الإمكانات لدى قسم الهجرة غير الشرعية.
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