مقتل 40 مسلحا من "داعش" فى غارة للقوات العراقية بالأنبار

أعلنت وزارة الداخلية مقتل نحو 40 عنصرا من تنظم داعش الإرهابى فى غارة استهدفت اجتماعا للتنظيم بالقائم فى الأنبار، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

وكان الطيران العراقى قد قصف اليوم الجمعة عددا من آليات تنظيم ( داعش) الإرهابى، مما أسفر عن تدميرها وقتل من عليها من عناصر التنظيم غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.. كما قتل 15 إرهابيا بنيران عراقية خلال عملية عسكرية بمركز قضاء "بيجى" بصلاح الدين.

وقال قائد القوة الجوية إن طلعات الطيران تتواصل لاستهداف مقار وتجمعات وآليات داعش الإرهابية فى جميع مناطق العراق وفق طلب القيادات الميدانية على الأرض يوميا.

وتواصل القوات العراقية فرض طوق محكم على مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق من أربعة محاور، كما تتواصل العمليات العسكرية ضد التنظيم فى صلاح الدين ، حيث تمكنت القوات المشتركة من قتل الإرهابيين الـ15 وتحرير مساحات كبيرة من مركز قضاء "بيجى" شمالى تكريت مركز صلاح الدين.

- الطيران العراقى يقصف داعش بسامراء.. ومقتل 15 من التنظيم فى "بيجى"

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