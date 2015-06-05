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السيسى يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع المجر أبرزها توريد 700عربة قطار لمصر

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السيسى يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع المجر أبرزها توريد 700عربة قطار لمصر السيسى يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع المجر أبرزها توريد 700عربة قطار لمصر
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجر فيكتور أوربان اليوم ، الجمعة مراسم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم.

المذكرة الأولى للسكك الحديدية لتوريد 700 عربة قطار من المجر لمصر، ووقعها من الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، ومن الجانب المجرى مدير شركة هانز موتورز ورئيس بنك ماكسيم ، والمذكرة الثانية بين وزارتى الداخلية فى البلدين عن التعاون المشترك وقعها شكرى ووزير الداخلية المجرى، والمذكرة الثالثة هى عبارة عن بيان مشترك عن زيارة الرئيس السيسى ووقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.


>- خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء المجر.. السيسى: "بودابست" تتضامن معنا فى حربنا ضد الإرهاب.. وهناك تقارب فى الرؤى بين البلدين حول قضايا المنطقة.. ويكشف: اتفاقيات جديدة من بينها تزويد مصر بعربات القطار
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>- بالفيديو.. أطفال المجر يلتقطون صورا مع السيسى أثناء تجوله بالبرلمان
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مصر 365

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