صور جديدة لزيارة "محلب" قسم دار السلام

حصل اليوم السابع على عدد من الصور التى توضح جولة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المفاجئة على قسم شرطة دار السلام، عقب صلاة الجمعة، حيث استقل سيارة تاكسى وتوجه إلى قسم دار السلام فى زيارة مفاجئة للاطمئنان على أحوال القسم وسير العمل به.

وأكد مصدر أمنى مسئول أن رئيس الوزراء أثنى على الضباط والخدمات الأمنية بقسم الشرطة، وعقد لقاء سريعا مع رجال القسم وطالبهم بالاستمرار فى الجهود الأمنية المبذولة وتكثيفها بصورة أكثر مما هى عليه بهدف تحقيق الأمن والرقابة على الأسواق خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وخلال الزيارة قام رئيس مجلس الوزراء بتكريم أمينى الشرطة نور عبد العليم درويش، ومحمد هاشم باهى من قوة نقطة العبور، نظرا لشجاعتهما وتفانيهما فى عملهما فى ضبط دراجة نارية مخالفة، ومطاردة قائدها أثناء محاولته الهرب من القوات وضبطه، وهو ما شاهده رئيس الوزراء بنفسه، وقام بتوجيه الشكر لهما على جهودهما فى ضبط الخارجين عن القانون.

وأكد رئيس الوزراء أنه وجد مأمور القسم ومدير المباحث وعدد من الضباط وأفراد الشرطة العاملين به، وأشاد بنظافة القسم وحالة الانضباط التى شهدها.

وقد اجتمع المهندس إبراهيم محلب بمسئولى القسم والعاملين به وقال لهم: إن مهمتنا هى خدمة المواطنين وإعادة الحق لأصحابه، وكل واحد منكم هو القوى الأمين، القوى فى الحق والأمين فى خدمة الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم جهاز الشرطة للقيام بدوره فى مواجهة الإرهاب وتطبيق القانون بحسم على الجميع.



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