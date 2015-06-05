بالفيديو.. الرئيس السيسى يزور المجر فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى

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السيسى يصل مقر البرلمان المجرى ويبدأ جلسة مباحثات مع رئيس وزراء المجر

الكهرباء توقع 4 عقود محطات ومصنع لتوليد الطاقة من الرياح بـ8 مليارات يورو

تشغيل أول محطة طاقة شمسية فى مصر بمدينة طيبة الجديدة بقدرة 90 كيلو وات

وزير التموين: التعاقد على شراء 6 آلاف عجل استعدادا لشهر رمضان

محمد صلاح يُنافس “ثنائى” الأرجنتين على الانضمام لأتلتيكو مدريد