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بالفيديو.. الرئيس السيسى يزور المجر فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى

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بالفيديو.. الرئيس السيسى يزور المجر فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى بالفيديو.. الرئيس السيسى يزور المجر فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

السيسى يصل مقر البرلمان المجرى ويبدأ جلسة مباحثات مع رئيس وزراء المجر

الكهرباء توقع 4 عقود محطات ومصنع لتوليد الطاقة من الرياح بـ8 مليارات يورو

تشغيل أول محطة طاقة شمسية فى بمدينة طيبة الجديدة بقدرة 90 كيلو وات

وزير : التعاقد على شراء 6 آلاف عجل استعدادا لشهر رمضان

محمد صلاح يُنافس “ثنائى” الأرجنتين على الانضمام لأتلتيكو مدريد

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مصر 365

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