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مدير أمن سوهاج: مستعدون لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة‎

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مدير أمن سوهاج: مستعدون لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة‎ مدير أمن سوهاج: مستعدون لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة‎

قال  اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، أن المديرية أنهت خُطتها لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة بعد عقد لقاءات مع قيادات العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للإتفاق على ألية العمل، والتنسيق مع رجال الأمن لحماية جميع مراحل العملية التعليمية، إبتدائاً من نقل أوراق الامتحانات إلى اللجان، وحتى الانتهاء منها.

 وأكد أنة سوف يتم تشديد التواجد الأمني في بعض المناطق التي تشهد خصومات بين العائلات، وذلك بالتنسيق مع التربية والتعليم، مشيراً أن الامتحانات سوف يقوم بتأمينها أكثر من 4 ألاف فرد شرطة، بالإضافة إلى الضباط والشرطة السرية.

وطالب “صابر” المسئولين بوضع جداول الامتحانات خاصةً الثانوية الأزهرية والعامة، بالتنسيق فيما بينهم لعدم تزامن الامتحانات في توقيت واحد، الأمر الذي يرهق الأمن في تغطية جميع اللجان في أنٍ واحد.

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