وفاة شاب تعطل حركة قطارين بالمنيا

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا إخطاراً من مستشفى مغاغة العام، بوصول محمود محمد 18 سنة- طالب من مغاغة جثة هامدة ادعاء حادث قطار، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي أثناء استقلال القطار رقم 188 القاهرة المنيا وإخراج رأسه من النافذة تصادف مرور القطار رقم 777 في الاتجاه المقابل، مما أدى إلي حدوث إصابته بتهشيم بالرأس ووفاته.

وبسؤال عمه لم يشتبه في وفاته جنائياً ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

وأسفر الحادث عن تعطل القطارين رقم 188 لمدة 35 دقيقه والقطار 988 لمدة 20 دقيقة .