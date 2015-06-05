ننشر نص كلمة الرئيس السيسى في المؤتمر المشترك مع رئيس وزراء المجر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان في بودابست اليوم الجمعة.

ووجه السيسي في بداية المؤتمرالتحية والتقدير لدولة المجر على القيادة الرائعة والساحرة التي تقود البلاد في الوقت الراهن، مضيفًا “اسمحوا لي أولا أن أتوجه إلى بلدكم الصديق، وإليكم شخصيًا، بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو ما مهد الطريق للنتيجة المثمرة والمرجوة من المشاورات، التي أثبتت نتائجها أنها تستند إلى أساس عميق وممتد من العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين منذ عشرات السنين”.

وقال: “لقد عقدتُ مشاورات موسعة مع رئيس الوزراء المجري الصديق حيث استعرضنا التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا، وأكدنا على أهمية التعاون الثنائي بيننا، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية”.

وأضاف السيسى،” لقد أوضحتُ الموقف المصري إزاء قضية مكافحة الإرهاب، والتنسيق القائم بين جميع المنظمات الإرهابية، وكذا رؤية مصر لحل الأزمة الحالية في ليبيا، كما ناقشنا أيضا الأزمة السورية والوضع في العراق”.

وتابع: “إنني قد أعدتُ التأكيد خلال المشاورات على إرادة الشعب المصري وتطلعه لتحقيق الازدهار لمصر الديمقراطية، فقد اعتمدنا بالفعل دستورا جديدا وتم عقد الانتخابات الرئاسية، وأكد أصدقاؤنا في المجر أنهم سيواصلون التضامن معنا حكومةً وشعباً في حربنا ضد الإرهاب، وكذلك دعم مصر في سعيها للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأعرب السيسي، عن رغبه في أن تساهم المجر بشكل إيجابي في دعم مصر داخل إطار الاتحاد الأوروبي، من خلال التعبير عن حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، وكذلك حجم الإنجازات التي تحققت بالفعل.

واستطرد: “بالطبع تناولت المشاورات تطلعنا المشترك لفتح آفاق أكبر أمام تعزيز علاقاتنا التجارية والصناعية بحيث تكون على ذات وتيرة تقدم العلاقات السياسية الودية بيننا، بما في ذلك من خلال الاستفادة الكاملة من الفرص الواعدة المتوفرة في مجالات مختلفة، وخاصة في إطار البيئة المصرية المشجعة على الاستثمار في الوقت الحالي، التي كللتها النتائج الناجحة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ، وقانون الاستثمار الجديد”.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس، على أهمية التوصل إلى اتفاقيات جديدة في العديد من المجالات، ومن بينها تزويد مصر بالقاطرات وعربات القطار، وتعزيز التعاون في مجالات الري، ومكافحة الإرهاب، والسياحة، واتفاقيات التعاون الثلاثي بين مصر والمجر والدول الإفريقية.

وقال: “في ضوء التقارب الواضح بين وجهات نظر البلدين بشأن معظم القضايا الخارجية وكذلك تطلعهما لآفاق واسعة من التعاون في مختلف المجالات، فقد وقعنا اليوم على بيان مشترك يؤكد عمق العلاقات بين البلدين ويضعهما على مسار واضح من التعاون والتفاعل في مختلف المجالات، ونتطلع لأن تشهد أعمال اللجنة المشتركة، التي ستعقد في بودابست خلال أيام قليلة، التوقيع على المزيد من الإتفاقيات الثنائية التي تؤكد وتعكس توجهاتنا”.

وأثني السيسى، على الأداء المتميز للقوات المجرية التي خدمت ضمن القوات متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء لأكثر من 20 عاماً واختتمت مهمتها في مارس2015.

وفي ختام المؤتمر الصحفي قدم الرئيس السيسي الشكر للجاليات المصرية التي جاءت من كل دول أوروبا وقطعوا مسافات طويلة لتحيته.